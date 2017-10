Venom: Todd McFarlane parla della scelta di Tom Hardy come protagonista

Se inizialmente l'idea di un film su Venom completamente sconnesso dallodie dal Marvel Cinematic Universe non sembrava molto popolare tra i fan dei Marvel Comics, da quando il film è stato ufficializzato e in seguito ad alcune rivelazioni successive, l'atmosfera tra gli appassionati si è scaldata.

Tra le scelte che sono state apprezzate anche il casting di Tom Hardy come protagonista principale. Durante un'intervista allo ScreenGeek del New York Comic-Con, il co-creatore del personaggio di Venom, Todd McFarlane, ha condiviso i suoi pensieri sulla scelta di Tom Hardy come interprete di Eddie Brock nel film della Sony Pictures:"Sarà interessante. Ho visto alcuni suoi film e porterà rabbia e grande personalità. Per me Tom Hardy sarà un ottimo Venom, farà un buon lavoro. La domanda per me ora è questa: sarà un film con il rating R? Venom per me è un mostro quindi lo faranno mostro o lo umanizzeranno? Questo è ciò che dobbiamo scoprire."

Tom Hardy sarà Venom in un film con Michelle Williams, Riz Ahmed e Jenny Slate che completeranno il cast. Ruben Fleischer dirigerà uno script in origine di Scott Rosenberg e Jeff Pinkner, scritto da Kelly Marcel. Produrranno la pellicola Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal. Il film sarà uno spin-off stand alone di Spider-Man separato dal Marvel Cinematic Universe, e la trama è ancora top-secret anche se si dice che parlerà delle origini di Venom.

L'uscita è prevista per il 5 ottobre 2018.