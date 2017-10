Venom: Scott Haze è in trattative per entrare nel cast

Nuova possibile aggiunta nel cast del cinefumetto dedicato al personaggio di. Il The Hollywood Reporter svela che l'attore(Child of God) è in trattative per entrare a bordo del progetto ispirato ai fumetti dellain un ruolo misterioso.

Tom Hardy interpreterà Eddie Brock alias Venom nel film. La regia del cinefumetto è affidata a Ruben Fleischer e sarà vietata ai minori. La sceneggiatura del cinefumetto distribuito da Sony Pictures è scritta da Scott Rosenberg, Jeff Pinkner e Kelly Marcel.

Nel cast troveremo anche Michelle Williams, Riz Ahmed, Reid Scott e Jenny Slate. Secondo gli ultimi rumor, il film sarà ispirato alla run Venom: Protettore Letale.

Venom uscirà nei cinema statunitensi il 5 ottobre 2018.