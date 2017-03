Venom sarà solo l'inizio di un Universo Marvel rated-r targato Sony Pictures!

Pochi giorni fa laha sorpreso i fan Marvel con l'annuncio della data d'uscita ufficiale del film stand-alone dedicato a, che grazie alle informazioni trapelate ieri sappiamo sarà un horror sci-fi in stile Alien, anche se adesso arrivano altre novità sul progetto.

Incuriosito infatti dalle news sul film, Collider ha prontamente raggiunto la Sony o le loro attendibili fonti, scoprendo che i piani dello studio sono molto più ampi di quanto tutti noi ci aspettassimo. Il sito riporta che Venom sarà solo un primo tassello di un universo cinematografico rated-r di casa Sony, che a quanto pare vuole diversificare i suoi cinecomic da quelli Marvel Studios e Fox, rifacendosi alla formula che quest'ultima major ha ormai sbandierato sul marcato con successo grazie a Deadpool e Logan.



Budget modesto e fedeltà ai caratteri fondamentali del personaggio, quindi, senza risparmiarsi in violenza o momenti forti; Venom dovrebbe così fungere da apripista a nuovi film che andranno a costruire un nuovo universo condiviso, formato anche dai già annunciati stand-alone su Black Cat e Silver Sable, anche se al momento queste sono essenziali linee guida di un progetto ancora in fase embrionale e di stratificazione.



Nel frattempo vi ricordiamo che Venom sarà scritto da Dante Harper (Alien: Covenant) e prodotto da Avi Arad e Matt Tolmach, per un'uscita prevista nelle sale il 5 ottobre 2018.