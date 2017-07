Venom: Ruben Fleischer vuole realizzare un horror alla John Carpenter

Uno dei progetti più ambiziosi di casa Sony è sicuramente, sorta di spin-off di, che vedrànei panni di Eddie Brock/Venom, per la regia di

Abbiamo più volte chiarito che Venom non sarà parte dell'Universo Marvel Studios, sebbene sarà collegato in qualche modo all'universo di Spider-Man: Homecoming. Intervistato da Variety, Fleischer ha spiegato di essere fan del personaggio e che la sua idea è quella di fare un horror sullo stile di John Carpenter e David Cronenberg: "Sono sempre stato più un fan degli antieroi. C'è sempre stato un elemento dark in Venom che mi ha sempre attratto verso di lui".

E mentre siamo in attesa di scoprire se Spider-Man apparirà o meno nel film, Fleischer ha affermato che nella pellicola Eddie Brock ed il Simbionte avranno un rapporto alla Jekyll & Hyde: "Diventa quasi un terzo essere, che poi è quel che è Venom. C'è una citazione famosa: 'Tu sei Eddie Brock. Io sono il simbionte. Insieme siamo Venom'.".

La pellicola è attesa per il 5 ottobre 2018.