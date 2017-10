Venom: Reid Scott è in lizza per entrare nel cast del cinefumetto

Variety conferma un nuovo potenziale ingresso nel cinefumetto targato Sony Pictures ispirato ai fumetti della. Il sito svela che l'attore(Veep) è in trattative per salire a bordo del progetto dove affiancherà, interprete del personaggio di Eddie Brock/Venom.

Insieme a Scott e Hardy, Venom includerà anche Riz Ahmed, Michelle Williams e anche Jenny Slate. La regia del cinefumetto è affidata a Ruben Fleischer e sarà vietata ai minori. La sceneggiatura del cinefumetto distribuito da Sony Pictures è scritta da Scott Rosenberg, Jeff Pinkner e Kelly Marcel.

Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal sono i produttori del cinefumetto.

Variety afferma che Spider-Man non apparirà nella pellicola ma che "le porte sono aperte per un'apparizione di Venom in altre pellicole ambientate nell'universo di Spider-Man".

Venom uscirà nei cinema statunitensi il 5 ottobre 2018.