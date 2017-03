Venom: Paul Wernick e Rhett Reese non pensano verrà utilizzato il loro script

Quest'anno, lasembra voglia recuperare il terreno perduto nel campo dei cinecomic. Lo studio lavorerà al fianco deiquesta estate per portare al cinema. Tuttavia, ora sappiamo chenon è l'unico personaggio della famiglia del Ragno a cui è interessata la

All'inizio di questo mese, abbiamo ricevuto la notizia che un film su Venom sembrerebbe seriamente in via di sviluppo. L’oscuro personaggio vanta delle origini indissolubilmente legate a Spider-Man, prima che evolva nella sua forma di avversario numero uno del Ragnetto, e prima che la creatura si trasformi in un brutale anti-eroe. Dal momento che lo studio sta lavorando alla nuova sceneggiatura di Venom, i fan si chiedono quanto il film in uscita possa prendere spunto dalle vecchie sceneggiature che sono state scritte in passato sul personaggio.

Tuttavia, non sembra che sarà riciclato nulla. Se chiedete agli sceneggiatori di Deadpool 2, non ritengono probabile che il loro vecchio script di Venom possa far parte della nuova impresa di Sony. Parlando con The Hollywood Reporter infatti, Paul Wernick e Rhett Reese sono stati interrogati sul loro vecchio lavoro: "Noi non leggiamo quello script da così tanto tempo," ha detto Wernick. "Eravamo sul set di Zombieland quando lo avevamo scritto. Sarà stato il 2007, 2008... Non averlo letto, è difficile. Eravamo immensamente orgogliosi di questo script. Penso che se tornassimo indietro a rileggerlo, vorremmo cambiare alcune cose, ma ci sono anche cose di cui penseremmo, 'Oh mio Dio, è così fico."

Dopo un momento di rilfessione, Paul Wernick e Rhett Reese hanno detto di non credere che la Sony userà davvero qualcosa della loro storia originale. "Non credo che quella sceneggiatura verrà utilizzata nella creazione del film. Sono passati oltre da molto tempo ormai, si sono avvicendati altri scrittori nel frattempo." Ha detto Reese. "Penso che ci possano essere un elemento o due che sono sopravvissuti, ma questo è quanto," ha ribadito in accordo Wernick.