Venom: Michelle Williams sarà la protagonista femminile del cinefumetto

Il film stand-alone susembra abbia trovato la sua protagonista femminile. Variety conferma che l'attriceè salita a bordo del cinefumetto targato Sony Pictures ispirato ai fumetti della

Secondo le fonti del sito - che non svelano il ruolo - la Williams interpreterà un avvocato nella pellicola e potenziale interesse sentimentale per il protagonista, Eddie Brock, interpretato da Tom Hardy. La descrizione sembra, dunque, combaciare con quella del personaggio di Ann Weying che nel fumetto era, per l'appunto, un avvocato ed è stata moglie di Brock.

Secondo Variety anche Riz Ahmed sarebbe ufficialmente a bordo del progetto in un ruolo, anche questo, top-secret (magari Carnage?).

Ruben Fleischer dirige il cinefumetto - che non sarà parte dell'Universo Cinematografico Marvel Studios ma, tecnicamente, collegato a quello di Spider-Man: Homecoming - da una sceneggiatura di Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. Amy Pascal, Avi Arad e Matt Tolmach produrranno il progetto, in uscita nei cinema il 5 ottobre 2018.