Venom: Jon Watts conferma che sarà scollegato dall'Universo Marvel Studios

La notizia di un film suha sorpreso tanti fan del personaggio. Ma la fanbase è divisa in due, attualmente: chi è felice di vedere l'antieroe sul grande schermo e chi, invece, non vuole che sia scollegato dal resto dell'Universo Cinematografico Marvel Studios.

Che fosse scollegato lo si era ben capito, ma adesso a confermarlo arriva anche Jon Watts, regista del prossimo Spider-Man: Homecoming: "No, Venom non sarà parte dell'Universo Cinematografico Marvel Studios. Non è collegato, il che è intrigante... cosa potrebbe uscire fuori. Non so nulla a riguardo, però, so che non è collegato. Sono solo concentrato sul mio film, al momento".

La speranza per i fan è che la Sony ci ripenserà e che colleghi, in qualche modo, i film al resto dell'Universo Marvel Studios, anche solo con riferimenti (sullo stile dei serial Netflix dei Marvel Studios).

Lo studio è intenzionato a lanciare il proprio Universo Marvel partendo da Venom, in arrivo ad ottobre 2018, ma anche un team-up tra Gatta Nera e Silver Sable.