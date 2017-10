Venom: Jacob Batalon lo vuole in un sequel di Spider-Man: Homecoming

Il film dedicato al personaggio di Venom , come ormai saprete, non sarà parte dell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios ma, tecnicamente, sarà parte di quello di

Nonostante ciò, le possibilità che il Venom di Tom Hardy appaia nei film di Spider-Man sono poche. In un'intervista, però, Jacob Batalon, interprete di Ned nella nuova saga dedicata all'Uomo Ragno, ha lasciato intendere che potrebbe esserci comunque una possibilità.

"Nei miei sogni sarebbe interessante vedere Venom in uno dei sequel" ha spiegato l'attore. Quando l'intervistatore gli fa notare che, al momento, il film non è parte dello stesso universo, Batalon ribatte "vedremo cosa accadrà. Non dirò nient'altro". Che ci sia qualcosa sotto?

Venom arriverà ad ottobre 2018. Spider-Man: Homecoming 2, invece, sarà nelle sale a luglio 2019.