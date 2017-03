Venom ha degli sceneggiatori (ma non un regista)

Piccolo ma importante update riguardo lo spin-off diche la Sony ha annunciato per il prossimo anno. Infatti, sembra che il film non abbia ancora un regista a bordo ma soltanto degli sceneggiatori coinvolti nel progetto.

A differenza di quanto riportato ieri sera, Alex Kurtzman NON dirigerà Venom. Stando a quanto riporta il the Hollywood Reporter, Kurtzman non è più coinvolto nel progetto. Al contrario la Sony ha ingaggiato due sceneggiatori per scrivere il film: sono Scott Rosenberg (Con Air, Fuori in 60 secondi) e Jeff Pinkner (The Amazing Spider-Man 2, La Torre Nera).

La precedente stesura di questo progetto è stata firmata da Dante Harper.

Al momento non è nemmeno chiaro se questo spin-off farà parte dell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios o sarà completamente 'slegato'. La pellicola uscirà il 5 ottobre 2018 con la produzione affidata ad Amy Pascal, Avi Arad e Matt Tolmach.