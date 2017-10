Venom: il cinecomic sarà ispirato a 'Protettore Letale'?

Mentre Jacob Batalon vorrebbe vederlo in un futuro sequel di, Omega Underground riporta dei potenziali nuovi dettagli sul progetto cinematografico dedicato a

Secondo il sito, alla base della sceneggiatura del cinefumetto targato Sony Pictures c'è la run a fumetti Lethal Protector (Protettore Letale) uscita nel 1993.

In questa run, Eddie Brock arriva a convivere con il simbionte ed arriva a fare una tregua con Spider-Man. Per questo decide di trasferirsi a San Francisco e diventare un protettore degli innocenti, arrivando anche a proteggere una razza di Uomini Talpa. Presto, però, il suo passato lo viene a cercare: i padri delle vittime che ha ucciso hanno ingaggiato un gruppo di mercenari, The Jury, potenziati con delle armature di Tony Stark. Infine, Venom dovrà fronteggiare anche un gruppo di nuovi simbionti con l'aiuto dell'Uomo Ragno.

Secondo il sito, il rumor viene confermato dalla location scelta dal regista Ruben Fleischer per il film: proprio San Francisco. Nonostante ciò, molti elementi di questa trama non saranno inclusi allo stato attuale degli accordi come Tony Stark, lo stesso Spider-Man e, difficilmente vedremo gli Uomini Talpa. Ma la storyline potrebbe essere presa come 'esempio' per il film, con Eddie Brock nel film 'protettore degli innocenti' e vederlo affrontare anziché un gruppo di simbionti, il solo Carnage.

Vi terremo aggiornati riguardo potenziali conferme o eventuali smentite.