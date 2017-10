Venom: il cinecomic ha ingaggiato i suoi fight e stunt coordinators

è uno dei cinefumetti più attesi e che, senza ombra di dubbio, incuriosiscono di più in arrivo il prossimo anno. Perché, se da un lato i fan sono arrabbiati che non faccia parte dell'Universo Cinematografico Marvel Studios, dall'altra non riescono nemmeno ad 'odiarlo' per via delle premesse e delle scelte di casting.

Ora Omega Underground conferma che la Sony Pictures ha ingaggiato Tom Connolly come fight coordinator e Chris O'Hara & Jack Gill come stunt coordinators. Sebbene non sia una news 'eccitante' quanto quella di un casting, è da considerarsi più che ottima. O'Hara e Jill hanno curato gli stunt di alcuni dei film della saga di Fast & Furious e di Captain America: Civil War, mentre Connolly si è occupato delle coreografie d'azione di pellicole come John Wick e The Avengers.

Insomma, sembra proprio che l'azione non mancherà nel cinefumetto e sarà curata nei minimi dettagli da professionisti del settore.

Ruben Fleischer dirige Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock/Venom al fianco di Michelle Williams e Riz Ahmed. Recentemente si è unita al cast anche l'attrice Jenny Slate.