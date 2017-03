Venom: Adi Shankar in lizza per la regia?

Anche se il full trailer diha catturato l'attenzione dei fan, si continua a parlare degli altri progetti della Sony Pictures per i personaggi che fanno parte dell'Universo dell'Uomo Ragno.

In particolare di Venom che, come ha confermato il regista di Spider-Man: Homecoming, Jon Watts, sarà completamente scollegato dal resto dell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios. La Sony Pictures sembra dare priorità assoluta al progetto che, secondo i piani, dovrebbe essere il trampolino di lancio di un altro Universo Marvel rated R (ovvero vietato ai minori).

Con le riprese previste per fine anno ed una data di uscita fissata per l'ottobre del 2018, è chiaro che lo studio deve iniziare ad ingaggiare un regista per il progetto. E secondo Splashreport, il primo nome che è stato fatto alla Sony è quello di Adi Shankar, principalmente un produttore, conosciuto per aver realizzato il corto violentissimo sui Power Rangers qualche anno fa.

Questo non vuol dire che Shankar sarà il regista, ma è comunque in lizza per ottenerla. Curiosità: Shankar realizzò un corto proprio su Venom - e sul suo alter ego, Eddie Brock - qualche anno fa. Lo trovate qui sotto.