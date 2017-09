Venezia 74 - Tre manifesti a Ebbing, Missouri: Frances McDormand parla del film

Accolto positivamente dalla critica presente alla 74ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica,vede protagonista unain uno dei migliori ruoli della sua carriera.

Parlando all’incontro con la stampa, in seguito alla proiezione del film, l’attrice ha speso parole d’entusiasmo e di apprezzamento per il regista della pellicola, il britannico Martin McDonagh: “Ciò che a Martin riesce meglio è il lato divertente e quello malinconico. È quello di cui è fatta l’umanità e dal punto di vista di un attore il meglio che puoi avere è uno script veramente grandioso. Noi ne avevamo uno. È stata una corsa più che soddisfacente”.

Parlando del suo personaggio, la McDormand non ha potuto fare a meno di citare il film che le valse l’Oscar, ovvero Fargo: “Mi farò incidere sulla lapide il nome di Marge Gunderson. Non m’importa, ma quello di Mildred è una Marge che è cresciuta”. All’epoca delle riprese l’attrice aveva 58 anni e non credeva che il suo personaggio avrebbe aspettato così a lungo per avere figli (che nel film sono dei teenager). “Così ho detto: ‘Rendiamola una nonna, non una mamma’, ma lui mi disse: ‘No, non credo che una nonna combatterebbe così tanto per un nipote’, e io risposi: ‘Questo è ridicolo, sei un uomo e non un genitore ovviamente’. Poi mio marito [il regista Joel Coen, ndr.] mi ha detto: ‘Sta zitta e giralo subito!’”.

Su queste pagine potete visualizzare il trailer della pellicola, nel cui cast ci saranno anche Woody Harrelson e Sam Rockwell, nonché la nostra recensione direttamente dalla Mostra di Venezia.