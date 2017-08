Venezia 74: Suburbicon, nuovo trailer ufficiale del film di George Clooney

È grazie allache possiamo mostrarvi quest'oggi il nuovo trailer ufficiale dell'atteso Suburbicon , dramedy thriller ideato daie diretto dache vedrà tra i protagonisti

Su di una sceneggiatura firmata a quattro mani da Clooney e Grant Heslov, la storia del film racconterà di un'apparentemente tranquilla cittadina dove gli abitanti vivono in pace e tranquillità nel vivo degli anni '50. Si rivelerà in realtà tutta una facciata a violenze e segreti di persone che hanno fatto solo scelte sbagliate.



Suburbicon vedrà nel cast anche Oscar Isaac, Glenn Fleshler e Michael Cohen, per un'uscita prevista nelle sale il 27 ottobre. In Italia verrà presentato in concorso alla 74° Edizione della Mostra del Cinema di Venezia, in programma al Lido dal 30 agosto al 9 settembre.