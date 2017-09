Venezia 74: questa sera Leone d'Oro alla carriera a Robert Redford e Jane Fonda

In questa terza giornata dellaverrà presentato al Lido l'attesodi, dramma diretto dache vedrà protagonisti

Il film è basato sull'omonimo romanzo di Kent Haruf (edito in Italia da NNEDITORE) e racconta della vedova Eddie Moore (Fonda) che si presenterà a casa del vicino vedovo Louis Waters (Redford). Tra i due nascerà un'importante complicità che fino a quel momento credevano impossibile, creando un contatto umano ed emotivo prima inesistente e adesso difficile da ignorare.



Dopo la proiezione verrà inoltre consegnato ai due il Leone d'Oro alla carriera, il riconoscimento della Mostra che premia in questo caso la lunga, importante e quasi sempre raffinata filmografia dei due interpreti, leggendarie stelle di Hollywood e attori idolatrati e stimati in tutto il mondo.



Our Souls at Night verrà rilasciato su Netflix il prossimo 29 settembre.