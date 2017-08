Venezia 74: primo trailer e poster per l'islandese Under the Tree

Quando manca ormai poco all’inizio della 74ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, arriva in streaming il primo trailer e il poster ufficiale di, il nuovo film del regista islandese).

Prodotto dall’islandese Netop Films, dalla polacca Madants, dalla danese Profile e dalla tedesca One Two Films, questo dramma condito da un sottile dark humour segue la vicenda di Atli, un giovane che viene lasciato dalla ragazza e che non vuole più permettergli di rivedere la figlia. Nella lotta per ottenere il diritto di continuare a vedere la figlia, Atli dovrà anche affrontare una disputa che coinvolge i genitori e i rispettivi vicini di casa riguardo un grosso e bellissimo albero.

Scritto dallo stesso Sigurðsson con Huldar Breidfjörd, il film sarà proiettato all’interno della sezione Orizzonti del festival il prossimo 31 agosto.