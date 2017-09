Venezia 74, Lean on Pete: clip e immagini dal film di Andrew Haigh

Dopo la buona presentazione di stamane alla 74ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, sono state diffuse una clip, quattro immagini e il poster ufficiale di

Quarta regia di Andrew Haigh – dopo l’ottimo successo di pubblico di Greek Pete, Weekend e soprattutto 45 anni – il film vede nel proprio cast il giovane Charlie Plummer nella parte del protagonista, affiancato da Steve Buscemi, Chloe Sevigny, Steve Zahn, Thomas Mann e Travis Fimmel.

Basata sul libro di Willy Vlautin, La ballata di Charley Thompson, è la storia di un ragazzino che rifiuta di perdere le proprie speranze e la propria bontà di cuore per adattarsi all’ostile realtà che lo circonda. Il quindicenne Charley Thompson infatti non vuole niente di più che una casa, del cibo alla propria tavola e la possibilità di frequentare il liceo. Ma la stabilità è dura da trovare quando si è figli di un padre single che lavora attraverso la parte nordovest del Pacifico. In cerca di un nuovo inizio, i due si trasferiranno a Portland, nell’Oregon, dove Charley troverà anche un lavoretto estivo che lo metterà al fianco di un addestratore di cavalli e diventerà amico di un cavallo da competizione chiamato Lean on Pete.

Su queste pagine trovate la nostra recensione, direttamente dalla Mostra di Venezia.