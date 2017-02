Van Helsing: per lo scrittore del reboot non sarà un film su un supereroe

Come molti di voi già sapranno,sta collaborando con il collega scrittoreper una nuova pellicola su, parte del mondo condiviso degli Universal Monsters, che prenderà il via questa estate con il remake deinterpretato da

Heisserer ha offerto alcune interessanti curiosità per quanto riguarda il suo contributo al riavvio di Van Helsing. Un elemento che spiccava nella sua dichiarazione è che Heisserer e il suo co-sceneggiatore vogliono rinunciare ai tropi attuali che dominano i film dei supereroi: "Posso parlarvi del mio stato emotivo e di quello che mi è piaciuto o no nei film in cui un personaggio straordinario con abilità sovrumane diventa un eroe per risolvere un problema che una persona normale non può risolvere", ha affermato Heisserer.

Lo scrittore ha definito il reboot di Van Helsing una: "rivisitazione moderna e contemporanea. Ero ansioso di cercare di invertire questa tendenza e mostrare qualcuno che non aveva poteri straordinari, ma solo intraprendenza, forza di volontà e una specie di ostinazione che rende l'eroe in grado di affrontare questi problemi più grandi.".

Heiserrer vuole raccontare una storia più realistica per quanto riguarda le capacità degli esseri umani, tralasciando il mondo dei superpoteri: "Non mi piace l'idea che stiamo riempiendo la nostra cultura e il nostro pubblico pop con la convinzione che solo persone eccellenti e 'super' siano in grado di risolvere i problemi del mondo. Mi piace l'idea di un eroe di tutti i giorni.".

Van Helsing è ancora in fase di sviluppo e non ha ancora un regista o attori nel cast.