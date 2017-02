Van Helsing: la nuova pellicola reboot trova un'altro sceneggiatore

Il nuovo Monsterverse della Universal sta per debuttare ufficialmente cone da poco è arrivato un altro aggiornamento su una delle pellicole incentrate sui mostri leggendari: lo scrittore de, ovvero, è stato ingaggiato per unirsi alla squadra di sceneggiatori del nuovo film su

A proposito di questa nuova aggiunta al team creativo per la creazione della pellicola, Eric Heisserer, che collaborerà alla scrittura dello script del film, ha recentemente affermato: "Ci siamo riuniti tutti quanti per lo sviluppo di questo enorme progetto, non arrogandoci il diritto di gestire ognuno la storia di ogni mostro, ma semplicemente parlando di quale sia la nostra visione di questo mondo e di ciò che volevamo esplorare. Sono convinto che formeremo un'ottima squadra con Jon e che riusciremo a realizzare un ottimo lavoro. Ho già notato che siamo sulla stessa linea d'onda in termini di ciò che vogliamo vedere nel prossimo film di Van Helsing e su quali sono gli elementi che desideriamo esplorare maggiormente. Penso che sia un team-up molto naturale.".