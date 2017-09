Vampiretto: online il trailer italiano del film d'animazione

Notorious Pictures ha diramato in rete il trailer italiano di(The little Vampire), pellicola d'animazione diretta dal duo. Potete ammirare il trailer proprio in questa notizia.

Il protagonista di questo film è Rudolph, un piccolo vampiro, alle prese con un perfido cacciatore di vampiri che vuole catturare la sua famiglia. Con l'aiuto di Tom, un ragazzino in carne ed ossa, con cui stringe amicizia, affronterà il terribile nemico tra un'avventura e l'altra.

La pellicola è ispirata ai famosi romanzi di Angela Sommer-Bodenburg, un vero e proprio successo commerciale adattato già sul grande schermo. Questa nuova versione animata proviene dalla Germania e sarà distribuita nel nostro paese a partire dal 26 ottobre.