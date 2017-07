Valerian: un nuovo concorso mette in palio New 2DS XL ed esclusivi kit del film

Quanto è interessante?







In occasione dell'uscita divi segnaliamo la partenza di un concorso che vi permetterà di vincere esclusivi kit dedicati al nuovo attesissimo film di Luc Besson, tre console, nonché Gift Card da spendere nei negozi.Il nuovo film diarriverà in Italia il 21 settembre e le prevendite saranno aperte nei circuitidal 24 agosto. Per partecipare al concorso vi basterà cliccare qui e registrarvi con i vostri dati personali, ricordatevi di indicare anche in quale cinema andrete a vedereUna volta registrati , potrete iniziare a condividere sui social network trailer, GIF animate, poster e tutti gli altri contenuti ufficiali del film: i post con il maggior numero di like vinceranno ogni giorno ilche include gadget esclusivi del film, tra cui la novelization ufficiale.Inoltre, dal 24 agosto e fino a domenica 24 settembre tutti coloro che acquisteranno online il proprio biglietto perin una delle sale Uci Cinemas o The Space Cinema parteciperanno all'estrazione di una delle tre consolee gli iscritti al sito che condivideranno i contenuti del film dalla propria area personale del sito potranno vincere ogni giorno una Gift Card da spendere nei negozi GameStop Italia.- Il concorsoda Everyeye.it , la redazione non può quindi essere in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali problematiche e/o disservizi legati all'organizzazione e allo svolgimento dello stesso