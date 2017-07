Valerian e la città dei Mille Pianeti: tre nuove spettacolari clip del film

Mancano ancora due mesi prima di vedere in sala l'atteso Valerian e la città dei Mille Pianeti di, adattamento dell'omonima pluri-premiata graphic novel di, ma laha rilasciato quest'oggi online tre nuove spettacolari clip ufficiali.

La storia del film seguirà le avventure degli agenti spazio-temporali Valerian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne), inviati sulla città di Alpha per indagare su di una cospirazioni intergalattica che potrebbe mettere in pericolo il tessuto stesso dell'Universo.



Nel cast di Valerian e la città dei Mille Pianeti vedremo anche Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, John Goodman, Mathieu Kassovitz e Rutger Hauer, per un'uscita prevista nelle sale italiane per il prossimo 21 settembre 2017.