Valerian e la città dei Mille Pianeti: i protagonisti nel nuovo poster ufficiale

È grazie ache possiamo mostrarvi oggi il nuovo poster ufficiale dell'attesissimo, nuova fatica sci-fi diche vedrà protagonisti

Produzione europea con il più altro budget di sempre (più di 200 milioni), Valerian e la città dei mille pianeti è l'omonimo adattamento cinematografico della premiata graphic novel francese creata da Pierre Christin e Jean-Claude Mezières, dove vengono narrate le avventure degli agenti spaziali Valerian e Laureline.



Nel film di Besson vedremo i due protagonisti alle prese con una cospirazioni intergalattica per destabilizzare l'ordine sociale, biologico e politico di Alpha, una città in continua espansione dove convivono migliaia di specie aliene differenti.



Nel cast del film troveremo anche Clive Owen, Rihanna, John Goodman, Ethan Hawke, Rutger Hauer e Matthieu Kassovitz, per un'uscita prevista il prossimo 21 luglio 2017.