Valerian e la Città dei Mille Pianeti: nuovo trailer italiano per il film

01 Distribution ha diffuso l'ultimo trailer italiano per l'adattamento cinematografico didiretto da

Sinossi: Nell’anno 2740, Valerian e Laureline sono Corpi Speciali incaricati dal governo di mantenere l’ordine in tutto l’universo. Seguendo gli ordini del loro comandante, Valerian e Laureline si imbarcano per una missione nella città intergalattica di Alpha, metropoli in continua espansione e dimora di migliaia di specie diverse provenienti da ogni angolo della Galassia. Questa importante e storica città, è sotto l’attacco di un nemico sconosciuto. Valerian e Laureline dovranno combattere contro il tempo per trovare l’origine di questa forza maligna e fermarla prima che distrugga il nostro universo.

Con Cara Delevingne e Dane DeHaan, Valerian e la città dei Mille Pianeti arriverà nei cinema italiani il prossimo 21 settembre.