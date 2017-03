Valerian e la Città dei Mille Pianeti, nuovo spettacolare full trailer italiano

Come anticipato, ecco arrivare in rete un secondo full trailer ufficiale dall'adattamento cinematografico di, diretto daed in arrivo quest'estate. Potete visionarlo dopo il salto, anche in italiano.

Dane DeHaan e Cara Delevingne interpretano, rispettivamente, Valerian e Laureline, agenti speciali del governo dei territori umani incaricati di mantenere l’ordine nell'universo. Valerian vorrebbe qualcosa di più che un rapporto professionale con Laureline, ma il suo stile di vita dissoluto e i rigidi valori di lei portano sempre Laureline a respingerlo. Come da ordini del loro comandante (Clive Owen), i due si imbarcano per una missione verso Alpha, una metropoli in continua espansione costruita da migliaia di razze diverse dai quattro angoli dell'universo. Ma forze oscure tramano nell’ombra per minacciare la nostra specie.