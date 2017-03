Valerian e la città dei Mille Pianeti: nuovo poster ufficiale del film di Besson

È grazie ache possiamo mostrarvi oggi il nuovo poster ufficiale dell'atteso, nuova fatica sci-fi diche vede come protagonisti

Tratto dalla graphic novel creata da Pirre Christin e Jean-Claude Mezières, il film seguirà la storia degli agenti spaziali segreti Valerian (DeHaan) e Laureline (Delevingne), che giunti nella città di Alpha dovranno indagare su una terribile cospirazione intergalattica che potrebbe mettere in pericolo l'intero genere umano.



Valerian e la città dei Mille Pianeti vede nel cast anche Clive Owen, John Goodman, Rihanna, Ethan Hawke, Rutger Hauer e Mathieu Kassovitz, per un'uscita prevista nelle sale americane il 21 luglio 2017. Vi ricordiamo che un nuovo trailer del film è atteso per il prossimo 29 marzo.



