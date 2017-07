Valerian e la Città dei Mille Pianeti: Luc Besson ha già scritto due sequel

Il suouscirà nelle sale americane tra pochi giorni, ma intantosi porta avanti e rivela di aver già iniziato a scrivere i sequel.

Intervistato da Nerdist, il regista francese ha spiegato di aver già tracciato le principali linee per due nuovi film. “Ho già finito con il secondo film e sto iniziando il terzo. Non so se li faremo, perché non spetta a me deciderlo, aspettiamo di sapere cosa ne penserà il pubblico”. Besson sa benissimo che i sequel potrebbero non vedere mai la luce, ma l’allenamento alla scrittura sembra gli piaccia: “Mi diverto molto a scriverli. Così poi non devo aspettare nessuno. Scrivo per me stesso. Ho finito lo script del secondo un mese fa, poi mi sono annoiato così mi sono detto che forse era meglio iniziare con il terzo”.

Nel frattempo, intercettato dall’Hollywood Reporter, Besson ha ammesso che buona parte dell’ispirazione per questo universo deriva da Avatar di James Cameron, che l’ha spinto a riscrivere un copione migliore di quello che aveva inizialmente: “Non era sufficientemente buono. Avatar ha alzato talmente tanto lo standard qualitativo che ho pensato non fossi abbastanza pronto per quello. Così sono tornato ad ‘allenarmi’, come ai Giochi olimpici. Non puoi andare a chiedere 180 milioni senza essere preparato a dovere. Ho avuto modo di essere invitato sul set di Avatar perché ho contattato Cameron dicendogli che stavo lavorando a un film fantascientifico. Mi ha detto: ‘Vieni a vedere come funziona’. Essere lì e vedere questo mondo sullo schermo… lui mi ha preso per scemo all’inizio, perché era parecchio complicato per me da capire. Mi ha guardato come se volesse dire, ‘Questo qui non capisce nulla’. Quindi siamo andati a pranzo e gli ho fatto un sacco di domande e mi ha dato dei suggerimenti. È stato un vero gentleman, così sicuro di sé. Sai, le persone sicure di sé sono anche le più generose”.

Valerian e la Città dei Mille Pianeti, con Dane DeHaan e Cara Delevingne, arriverà nelle sale italiane il 21 settembre 2017.