Valerian e la Città dei Mille Pianeti: gli auguri di Besson e una nuova gallery

A meno di un anno dall'uscita nelle sale di, il registaha voluto fare gli auguri di buon anno citando anche la recente produzione del film. Coming Soon ha inoltre ricevuto una gallery di un centinaio di foto riguardanti il dietro le quinte della pellicola con

Basato sul fumetto francese Valérian et Laureline scritto da Pierre Christin e illustrato da Jean-Claude Mézières il film racconta le vicende di Valerian e Laureline, due agenti speciali del governo dei territori umani con il compito di mantenere l'ordine nell'universo. I due s'imbarcano in una missione nella città intergalattica di Alpha, una città in espansione dove i cittadini hanno unito i loro talenti per migliorare le condizioni di vita di tutti. Purtroppo alcune persone hanno altre intenzioni.

Il cast di Valerian e la Città dei Mille Pianeti è composto da Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, Sam Spruell, Kris Wu, Alain Chabat, Mathieu Kassovitz, Herbie Hancock e Rutger Hauer.