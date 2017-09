Valerian e la città dei Mille Pianeti è un flop, De Vésinne lascia la EuropaCorp

Un flop annunciato? E' probabile. O almeno è quello che potrebbe trasparire dalla situazione attuale alla EuropaCorp, la società fondata da, e responsabile di

Il film deve ancora arrivare nei cinema italiani ma nel resto del mondo è già arrivato, dove ha floppato. O, per essere più precisi, non ha incassato quanto sperato dalla società. Infatti doveva incassare almeno 400 milioni di dollari per rivelarsi un successo per la società di Besson, che sperava nel successo di Valerian e la città dei Mille Pianeti per recuperare le perdite registrate quest'anno.

Cosi non è stato ed ora Deadline conferma che Edouard de Vesinne, Deputy CEO della EuropaCorp da un anno e mezzo, ha lasciato il suo incarico. Il mandato di de Vesinne è finito con effetto immediato subito dopo l'annuncio.