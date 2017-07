Valerian e la Città dei Mille Pianeti: i character poster ufficiali del film

Luc Besson si appresta a tornare nelle nostre sale il prossimo 21 settembre con, space opera corale di cui oggi possiamo mostrarvi i character poster.

Corale per via delle molteplici razze aliene che incontreremo sul pianeta Alpha, per via dei misteriosi villain di cui ancora sappiamo poco e niente, anche se i protagonisti effettivi saranno due: Valerian e Laureline. A interpretarli ci saranno due giovani promesse del cinema mondiale, Dane DeHaan e Cara Delevingne, affatto soli sul set. Con loro ci saranno anche i più "stagionati" Clive Owen, Ethan Hawke e Rihanna, la cantante pop infatti vestirà i panni del personaggio Bubble, come potete vedere dal poster a lei dedicato.

A vent'anni esatti da Il Quinto Elemento, Luc Besson torna in scena con un'opera ispirata a una delle più famose e longeve graphic novel francesi, Valérian et Laureline. Creata nel lontano 1967 dallo sceneggiatore Pierre Christin e dal disegnatore Jean-Claude Mézières, Valerian e la Città dei Mille Pianeti vede protagonisti due agenti speciali che hanno il compito di tenere la mega metropoli di Alpha lontano dai pericoli, da minacce che potrebbero mettere a rischio l'intera esistenza della stirpe umana. Ecco dunque i character poster ufficiali del film.