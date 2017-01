Ilcontinua a evolversi quest’anno, soprattutto con l’arrivo del film sulla. Il film introdurrà la versione diinterpretato da. Il personaggio avrà un film tutto suo, forse con un cameo particolarmente azzeccato.

Il campione olimpico Usain Bolt, in un certo senso il vero uomo più veloce del mondo, ha recentemente rilasciato un’intervista per MTV dove dichiara il suo amore per The Flash: “Sarebbe davvero fico essere in un film di supereroi. Sarebbe davvero fico fare un cameo nel film di Flash”.

La versione cinematografica di The Flash, infatti, avrà un film tutto suo dopo Justice League, pellicola dove il personaggio sarà presentato ufficialmente. Vi piacerebbe vedere Usain Bolt nel DC Extended Universe?