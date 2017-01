Untitled: il film è un cortometraggio che verrà presentato al Sundance

Alcune novità sono state svelate su, il progetto misterioso dell', su cui lo studio non ha mai voluto lasciar trapelare qualcosa. Col passare dei giorni però sono state svelati alcuni particolari che fanno un po' più luce su questo progetto top-secret, tipologia che sembra venga molto apprezzata ultimamente, come con The OA di Netflix.

Dopo aver rilasciato il trailer del film, ora si scopre che il video mostrato è il trailer di un cortometraggio della durata di 14 minuti, che verrà presentato al prossimo Sundance Film Festival.

Girato da Matt Mitchell, il cortometraggio giapponese, Toru, verrà quindi svelato agli spettatori e agli addetti ai lavori del festival sul cinema indipendente di Park City.

La storia racconta di Toru, nato con una malattia polmonare fatale. Avendo pochi giorni di vita, Toru viene registrato dai genitori per un esperimento che potrebbe permettergli di vivere una vita piena e completa nel giro di pochi giorni.

Il film segue quindi l'onirica esperienza di Toru, che diventa Todd, un ragazzo cresciuto nel New England che conclude la sua vita nel futuristico Giappone.

Il progetto sembra molto interessante e speriamo che possa portare alla lavorazione per un futuro lungometraggio.