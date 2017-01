Untitled: la A24 rilascia in rete il trailer di un nuovo progetto misterioso

Un nuovo teaser è stato rilasciato dallo studio cinematograficocon pochissime informazioni che ci aiutino ad inquadrare la natura del nuovo e oscuro progetto. L'upload fatto attraverso il canale YouTube della compagnia porta il semplice titolo die, come sempre, è visibile dopo il salto, in calce alla notizia.

Tra una serie di scatti e di scene in parte normalissime e facenti parte della quotidianità (un bambino che cammina sull'erba, o che agita i piedi in una piscina) e inquietanti (personaggi che fissano schermi senza espressione), diverse didascalie si susseguono in primo piano dandoci ben pochi indizi sul soggetto e sui contenuti di questo nuovo progetto.

A quale lavoro il teaser si riferisca, infatti, è tutt'altro che chiaro. Esteticamente, sembra essere in linea con il tono e il carattere dell'acclamato film di fantascienza Ex Machina, ma lo studio non sta dicendo assolutamente nulla in proposito, se non un commento allegato al video che ci dice semplicemente: "Nel nostro prossimo futuro.".

Oltre a lasciare aperte tutte le possibilità riguardo al contenuto, la A24 solleva anche molti dubbi sulla natura di questa nuova produzione, di cui non è ancora stato espressamente specificato se si tratti di un film o di una serie televisiva.