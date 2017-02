Universal e Disney insieme per il sequel di Unbreakable?

Se i report del The Wall Stree Journal sono veri, ci sono notizie davvero eccitanti per i fan del registaed, in particolare, del suo film datato 2000

Il recente Split è stato un vero e proprio successo al botteghino, e includeva un plot twist che ha sorpreso tutti gli spettatori.

ATTENZIONE! SPOILER!

La pellicola è ambientata nello stesso universo di Unbreakable con tanto di cameo di David Dunn, interpretato nuovamente da Bruce Willis. E' la Disney che ha distribuito Unbreakable al cinema ed il regista è riuscito a farsi dare l'ok dallo studio per inserire questa citazione in Split, distribuito da Universal.

FINE SPOILER

Ma il The Wall Street Journal ha spiegato che ora, dopo questo incredibile successo, la Universal e la Disney stanno lavorando insieme per realizzare il sequel di Unbreakable (o un sequel di Split? A questo punto tutto è possibile...). Sarà vero? Vi terremo aggiornati.