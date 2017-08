Unicorn Store: prima immagine di Brie Larson nel suo debutto alla regia

Contemporaneamente alla notizia della sua presentazione in anteprima al prossimo Toronto International Film Festival, è stata diffusa in rete la prima immagine ufficiale di

Si tratta dell’esordio alla regia in un lungometraggio di Brie Larson, attrice Premio Oscar per Room e prossima interprete di Captain Marvel. Nel cast della pellicola troviamo Samuel L. Jackson, Joan Cusack e Bradley Whitford, con la Larson che, oltre a dirigere, si è anche ritagliata la parte da protagonista.

La storia ruota attorno a Kit, una giovane sognatrice che si rifiuta di abbandonare quel senso di meraviglia che contraddistingue da sempre il suo temperamento. Il suo mondo cambierà per sempre quando le verrà offerto il dono più magico che potesse immaginare, ovvero la guida dello Unicorn Store.

Non si tratta di un esordio dietro la macchina da presa per l’attrice, avendo già co-diretto il corto Weightless con Dustin Bowser nel 2013. Inoltre, la rivedremo protagonista anche in The Glass Castle, al fianco di Woody Harrelson e Naomi Watts (per maggiori dettagli vi rimandiamo al trailer).