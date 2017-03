Unhinged: Mickey Rourke protagonista dell'horror soprannaturale

Come riporta, la Archstone Entertainmnet e la Alt House Productions hanno annunciato chesarà ufficialmente protagonista dell'horror soprannaturale, diretto da(Hunting on Winchester House).

Scritto da Ian Holt (Dracula Untold), la storia del film vede protagonista il Dr. Elder, eminente psichiatra di un ospedale statale in lotta contro la follia e una misteriosa forza del male impossessatasi di uno dei suoi pazienti e intenzionata a uccidere cinque persone tenute in ostaggio in una casa abbandonata.



La vendita dei diritti di distribuzione internazionale di Unhinged avverrà al prossimo Festival di Cannes ad opera della Archestone Distribution, che lo rilascerà invece in territorio americano. La Sony si occuperà delle versioni VOD, DvD e televisive.