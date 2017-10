Unfriended: il sequel dell'horror è stato girato in gran segreto?

Correva l'anno 2015 ed un piccolo horror, prodotto dalla Blumhouse, e titolato Unfriended usciva nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Un concept molto semplice ma sviluppato in maniera piuttosto interessante, tanto da ricevere gli elogi di pubblico e critica.

Unfriended è tutto incentrato su una video-chat tra amici, in cui si insedia uno sconosciuto - tale Billie227. Inizierà cosi una scia di morte e segreti che verranno alla luce del giorno.

La pellicola della Blumhouse è costata soltanto un dollaro, ma ha incassato 64 milioni, lasciando spazio ad un potenziale sequel. Ed ora Horrorfreak News riporta un rumor (non confermato): Unfriended 2 sarebbe stato già girato, in gran segreto. Se pensate che questo sia impossibile, vi ricordiamo che anche Blair Witch e Il Culto di Chucky sono stati girati nell'assoluta segretezza.

A quanto pare ci sarebbe stato anche un test screening, in cui i partecipanti hanno firmato per non parlarne, e che sarebbe andato piuttosto bene. Non ci sarebbero, però, dettagli su cast tecnico ed artistico o sulla trama della pellicola, né tanto meno su una potenziale data di uscita.

Vi terremo aggiornati a riguardo.