Unforgettable: Katherine Heigl e Rosario Dawson nel nuovo full trailer

La Warner Bros. Pictures ha diffuso un ultimo full trailer ufficiale da, il thriller che vede la produttriceal suo debutto alla regia, e che arriverà nei cinema americani questo 21 aprile. Potete visionarlo dopo il salto.

Katherine Heigl interpreterà Tessa Connover, una donna che a malapena sta superando il suo divorzio quando il suo ex-marito David (Geoff Stults) annuncia il suo fidanzamento ufficiale con la bella Julia (Rosario Dawson). David non solo porterà la sua nuova fidanzata nella casa in cui lui e Tessa hanno vissuto insieme per anni, ma le farà conoscere anche loro figlia Lilly (Isabella Rice). Julia è convinta di aver trovato l'uomo perfetto, in grado di farle dimenticare il passato, e di diventare una brava 'matrigna' per Lilly; dall'altra parte, però, la gelosia di Tessa diventa patalogica...