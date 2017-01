Underworld: Blood Wars, uscita posticipata in Italia

L’uscita di Underworld: Blood Wars, il nuovo capitolo della saga con Kate Beckinsale, è stata posticipata. A confermarlo il nuovo trailer in italiano del film.

Il trailer in italiano di Underworld: Blood Wars annuncia l’uscita del film nel nostro paese il 6 aprile; precedentemente era stata fissata per il 30 marzo. Le immagini mostrano scene spettacolari con protagonista assoluta Kate Beckinsale i fan italiani lo attendono da mesi ormai; in America invece i critici non l’hanno apprezzato ed è stato un notevole flop anche al botteghino. La Beckinsale aveva anticipato che il futuro della saga sarebbe dipeso dall’apprezzamento dei fan per quest’ultimo capitolo e visti i risultati finora è probabile sarà l’ultimo.

Underworld: Blood Wars è diretto da Anna Foerster e prodotto dal regista di tre capitoli della saga Len Wiseman. Nel cast, oltre a Kate Beckinsale, troviamo anche Theo James, Tobias Menzies e Lara Pulver.