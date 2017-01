Underworld: Blood Wars, le prime recensioni stroncano il film

Il nuovo capitolo del franchise di successo (al botteghino) con Kate Beckinsale uscirà in America il 6 gennaio, i critici che l'hanno visto in anteprima però non hanno apprezzato.

Underworld: Blood Wars sbarcherà in America il 6 gennaio mentre in Italia arriverà il 30 marzo. I critici d'oltreoceano l'hanno visto in anteprima e le recensioni sono tutt'altro che positive, su 20 solo due fatto concesso un rating positivo e entrambi hanno affermato che solo i fan dell'universo Underworld apprezzeranno il nuovo capitolo. Proprio Kate Beckinsale, protagonista del franchising, qualche giorno fa ha affermato durante un'intervista di non sapere cosa sarà della serie perché, dall'uscita del primo film nel 2003 a oggi, è sempre dipeso tutto dall'apprezzamento dei fan (e quindi dal risultato al botteghino).