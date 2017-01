Underworld - Blood Wars: Kate Beckinsale parla del futuro della serie

è al momento impegnata nel tour promozionale di, il nuovo e quinto capitolo della saga di cui è protagonista. Durante alcune interviste, l’attrice ha parlato del futuro del franchise, dell’eventualità di un ritorno della sua Selene e persino di un confronto con la Alice di

Dunque? Tornerà Selene a influenzare le sorti dell’infinita guerra tra vampiri e lupi mannari? A questa domanda l’attrice (che è recentemente arrivata nelle sale con Amore e inganni, tratto dalla Lady Susan di Jane Austen) ha risposto dicendo che al momento non ci sta proprio pensando. Ma d'altronde non è mai stata brava a prevedere i sequel della saga: come lei stessa afferma nell’intervista (che trovate in inglese alla fine dell’articolo), non si sognava minimamente che il primo film, tratto da un’idea originale, diretto da un regista in erba, potesse lanciare una serie così iconica e prolifica come Underworld.

“Il fatto è questo: abbiamo sempre proceduto volta per volta. Tutto è sempre dipeso dal pubblico, che per ora si è sempre mostrato interessato alla saga. Non abbiamo bisogno di lanciare fuori capitoli a casaccio, serve un’audience pronta ad accoglierli. Io oltretutto non sono mai stata legata al ruolo di Selene prima che l’idea per il film venisse proposta. Abbiamo un’altra strada da percorrere? Dipende tutto da questo.”

Quanto allo scontro di Selene con un’altra eroina, molto simile in stile e carattere, come la Alice di Resident Evil (interpretata da Milla Jovovich), la Beckinsale ha risposto con un umorismo: “Bella domanda. Siamo prodotte dallo stesso studio, quindi non posso nemmeno dire che vincerei io. Diciamo che sarebbero alla pari, e poi, se tutto va bene, diventerebbero amiche e passerebbero le giornate a lamentarsi delle loro tutine attillate in pelle nera.”

Underworld: Blood Wars è diretto da Anna Foerster e prodotto dal regista di tre capitoli della saga Len Wiseman e arriverà nelle sale italiane il 30 marzo d quest’anno. Nel cast, oltre a Kate Beckinsale, troviamo anche Theo James, Tobias Menzies e Lara Pulver.