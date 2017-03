Underworld: Blood Wars, guarda la clip in esclusiva del film con Kate Beckinsale

veste ancora una volta i panni della spietata vampira Selene, eroina della saga che racconta l'eterna lotta tra succhiasangue e licantropi. In esclusiva per, ecco la clip di

Le eroine reclamano a gran voce il proprio spazio. E dopo la Alice/Milla Jovovich di Resident Evil: The Final Chapter, è il turno di un altro gradito ritorno: quello di Selene, la vampira guerriera col volto di Kate Beckinsale, protagonista di Underworld: Blood Wars, quinto capitolo della saga fantasy che ha avuto inizio nel 2003.

Everyeye.it vi propone in esclusiva una clip del film diretto da Anna Foerster in arrivo nelle sale italiane il prossimo 6 aprile. L'ultima avventura della serie di grande successo segue la guerriera vampira Selene (Kate Beckinsale), costretta a difendersi dai brutali attacchi che le vengono sferrati dal clan dei Lycans e dalla fazione di Vampiri che l’ha tradita. Con al fianco due soli alleati, David (Theo James) e suo padre Thomas (Charles Dance), deve porre fine alla eterna guerra fra Lycans e Vampiri, anche se questo significa per lei l’estremo sacrificio.