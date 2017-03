Underwater: T.J. Miller e Jessica Henwick si uniscono al cast

Il nuovo film subacqueo delladiretto da, ha aggiunto due new entry a un cast ancora in fase di formazione e composto finora dalla sola

Come riporta infatti Variety, la produzione ha chiamato a se T.J. Miller (Deadpool) e Jessica Henwick (Il Trono di Spade) per l'avventura nata dalla mente del regista del buon The Signal. La storia seguirà un gruppo di ricercatori che navigherà per due miglia nelle profondità marine con lo scopo di rimettere in sicurezza la loro stazione sottomarina, devastata dopo un tremendo terremoto.



La Stewart vestirà i panni della leader dell'equipaggio, ormai stanca della permanenza nella stazione. Probabilmente, sia Miller che la Henwick interpreteranno altri membri della spedizione.



Scritto da Brian Duffield (Jane Got a Gun, Insurgent), Underwater non ha ancora una data d'uscita ufficiale, anche se la produzione dovrebbe partire verso fine mese a New Orleans.