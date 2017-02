Underwater: la protagonista potrebbe essere Kristen Stewart

sarebbe in trattative per recitare in, pellicola diretta dae prodotta da 20th Century Fox e Chernin Entertainment. Le riprese del film, scritto da Brian Duffield, che ha revisionato lo script di Adam Cozad, inizieranno a marzo e la Stewart sembra molto vicina a far parte del progetto.

Secondo quanto riportato da diversi media statunitensi, la Stewart interpreterebbe il ruolo della protagonista, Norah, donna forte e pragmatica. Underwater racconterà la storia di un gruppo di scienziati impegnato in una difficile missione nei fondali marini che viene colto di sopresa da un terremoto che li metterà alla dura prova e li costringerà all'impossibile per cercare di sopravvivere.

Non sono ancora noti, al momento, gli altri eventuali nomi del cast ma la presenza dell'attrice californiana sembra quanto mai certa.

Periodo molto intenso per Kristen Stewart, che nel 2016 è comparsa in ben quattro film: Certain Women di Kelly Reichardt, Cafè Society di Woody Allen, Personal Shopper di Olivier Assayas e Billy Lynn - Un giorno da eroe di Ang Lee.