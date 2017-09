Uncle Drew: ecco la prima foto del film con LiL Rel Howrey e Kyrie Irving

E' appena uscita la prima foto di, la nuova commedia con protagonisti. Il release è previsto per il 29 giugno 208 in USA.

La Lionsgate ci dà la possibilità di dare una prima occhiata "fotografica" al film basato sulla serie tv creata da Pepsi, andata in onda per 5 anni. Uncle Drew è un progetto congiunto Summit Entertainment, Temple Hill e PepsiCo’s Creators League Studios.

Nel cast del film: Kyrie Irving, Lil Rel Howery, Shaquille O’Neal, Reggie Miller, Nate Robinson, Chris Webber, Erica Ash, Lisa Leslie e Nick Kroll.

Dopo aver usato tutti i risparmi di una vita per entrare in un torneo, il Rucker Classic di Harlem, Dax (Lil Rel Howery) ha dovuto affrontare una serie di battute d'arresto, tra le quali la perdita del suo team a causa del rivale di una vita, (Nick Kroll). Disperato, per tentare di vincere il premio in denaro del torneo, Dax mette insieme una squadra formata da vecchie glorie: Zio Drew (NBA All-Star Kyrie Irving), Shaquille O'Neal, Chris Webber, Reggie Miller, Nate Robinson e Lisa Leslie.