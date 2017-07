Uncharted: Tom Holland è super appassionato al progetto!

Il nuovo interprete dell' amichevole Spider-Man di quartiere sarebbe davvero eccitato all'idea di lavorare adha infatti dichiarato che gli piacerebbe interpretarein una origin story.

Qualche settimana fa era uscita la notizia che l'attore, ora impegnato con le riprese di Avengers: Infinity War, era considerato una delle possibili scelte per Uncharted e lui stesso ha confermato recentemente che è preso in considerazione per la parte, spingendosi anche oltre e dichiarando che:

"L'idea è quella di fare una origin story di Nathan Drake, qualcosa che non si è visto mai prima, dal momento che nei videogame è già adulto, ma per adesso è solo qualcosa di cui si sta chiacchierando. Ho parlato con Tom Rothman (della Sony Pictures) e siamo arrivati a discutere di quest'idea, e poi con Shawn Levy (regista) abbiamo fatto lo stesso discorso e credetemi, è qualcosa da cui sono davvero preso, un progetto che mi piacerebbe fare, bisogna solo vedere se funzionerà!"



Cosa pensate di quest'idea di una origin story con Tom Holland a vestire i panni del giovane Nathan Drake? Potrebbe rendere giustizia al ruolo?

