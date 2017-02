Uncharted: lo script di Carnahan classificato R-rated

si è occupato della scrittura di, pellicola tratta dal famoso videogame e che i fans attendono da tempo, per poter ammirare le gesta di Nathan Drake anche sul grande schermo. L'uscita è prevista per il 17 giugno e sarà diretto da. In queste ore si parla della classificazione R-rated per il film.

Lo scorso gennaio sul suo profilo Instagram Joe Carnahan aveva ribadito la fine della stesura della sceneggiatura e ora, anche attraverso un'intervista rilasciata a ComingSoon.net, Carnahan ha fatto capire di non aver risparmiato nulla per la trasposizione e che ha voluto rimanere il più fedele possibile al videogame, anche nelle sesquenze più pazze, anche se questo porterà probabilmente al marchio R per il divieto alla visione del film da parte dei minori di 17 anni.

"Non è un personaggio simile a Indiana Jones. A Nathan Drake non interessano i musei." ha dichiarato Carnahan, ribadendo il fatto che si è semplicemente attenuto a quanto si vede nel videogame.

Il film racconta le gesta di Nathan Drake, discendente di Sir Francis Drake, impegnato nella ricerca del tesoro di El Dorado. Affiancato da un amico e da un'attraente giornalista, Nathan si metterà in viaggio.

Uncharted ha subito vari cambiamenti e colpi di scena nel corso degli anni, passando nel corso degli anni dalle mani di Seth Rogen a quelle di David O. Russell e ora a Shawn Levy.