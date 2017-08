Uncharted - il regista: "Tom Holland sarà l'Indiana Jones della sua generazione"

, regista di Uncharted , è convinto che il giovanepossa diventare l'Indiana Jones della sua generazione interpretando

Il film di Uncharted ci ha messo anni prima di vedere la luce e adesso è stato confermato che Holland (Spider-Man: Homecoming), sarà il protagonista, nei panni della versione giovane dell'eroe, Nathan Drake.

Questo perché la pellicola sarà una origin story, fondamentalmente, e pare essere il prequel di un franchise di quattro film. Un approccio che sta dividendo i giocatori che conoscono la storia originale del videogame. Shawn Levy, ha tuttavia spiegato il motivo per cui è convinto che questo film possa diventare il nuovo "Indiana Jones" per questa generazione.

"Ho incontrato Tom Holland e lui l'ha spiegata brevemente e chiaramente: se facciamo una origin story di Drake, possiamo muoverci come vogliamo perché è una storia non scritta che nessuno conosce già... Una cosa alla Indiana Jones per una generazione che non è cresciuta con Indiana Jones."

Potrebbe avere senso... Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!