Uncharted: completata la sceneggiatura del film su Nate Drake

Bella e attesa notizia per tutti i fans di. Lo sceneggiatoreha annunciato attraverso il suo account Instagram che la sceneggiatura dell'adattamento cinematografico del noto videogame è stata completata. Nel post si vede anche l'immagine del manoscritto dicompletato e appena terminato.

Nel post Carnahan scrive:"Fatta e finita. Ora inizia il vero lavoro. Se c'è una sceneggiatura più mostruosamente figa di questa a Hollywood, la voglio leggere, perchè questa spacca."

Il film racconta del discendente di Sir Francis Drake, Nathan Drake, che si mette alla ricerca del tesoro di El Dorado. Insieme a un amico e a una bella giornalista, Nathan partirà verso un'isola deserta.

Diretto da Shawn Levy e scritto da Joe Carnahan, autore degli script di Narc e The Grey, Uncharted dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche statunitensi dal 17 giugno, come riportato anche nell'immagine della sceneggiatura.

Il progetto di un film su Uncharted ha subito negli anni vari cambiamenti, passando da Neil Burger a Seth Gordon fino a Mark Boal, che ne avrebbe dovuto realizzare la sceneggiatura, passata poi definitivamente nelle mani di Carnahan. Come da lui stesso dichiarato, Mark Wahlberg non parteciperà al film.